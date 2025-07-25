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Россия запросила заседание СБ ООН по вопросу попытки срыва российско-украинских переговоров

«Мы давно и последовательно предлагали решить украинский кризис через дипломатию. Но вас (Запад. — Прим. БЕЛТА) это не устраивает, пока вы готовы воевать с Россией и дальше руками украинцев. И то, что их становится все меньше, вас абсолютно не волнует», — сказал Полянский, обращаясь к представителям западных стран.

25 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Россия инициировала проведение заседания Совета Безопасности ООН 31 июля по поводу попытки срыва переговоров между Москвой и Киевом в Стамбуле со стороны западных стран. Об этом сообщил заместитель постоянного представителя РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский, информирует ТАСС.

«Мы давно и последовательно предлагали решить украинский кризис через дипломатию. Но вас (Запад. — Прим. БЕЛТА) это не устраивает, пока вы готовы воевать с Россией и дальше руками украинцев. И то, что их становится все меньше, вас абсолютно не волнует, — сказал Полянский, обращаясь к представителям западных стран. — Об этом мы подробно поговорим на отдельном, запрошенном нами на 31 июля заседании. На нем мы предлагаем сконцентрироваться на обсуждении действий, подрывающих поиск путей дипломатического решения украинского конфликта, включая попытки сорвать прямой российско-украинский переговорный трек в Стамбуле».

Источник всемирной организации подтвердил информацию. «Да, заседание было запрошено и будет включено в расписание», — сказал он, отвечая на вопрос о том, будет ли удовлетворен запрос российской стороны.

Ранее в ООН также обратили внимание на сообщения о жертвах среди гражданского населения в результате атак дронов ВСУ на территории России и призвали Киев принимать все необходимые меры для того, чтобы их избежать.

«В соответствии с международным гуманитарным правом все стороны должны принимать все возможные меры предосторожности для предотвращения и минимизации ущерба гражданскому населению», — добавили в ведомстве. -0-

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