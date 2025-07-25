Россия запросила заседание СБ ООН по вопросу попытки срыва российско-украинских переговоров

«Мы давно и последовательно предлагали решить украинский кризис через дипломатию. Но вас (Запад. — Прим. БЕЛТА) это не устраивает, пока вы готовы воевать с Россией и дальше руками украинцев. И то, что их становится все меньше, вас абсолютно не волнует, — сказал Полянский, обращаясь к представителям западных стран. — Об этом мы подробно поговорим на отдельном, запрошенном нами на 31 июля заседании. На нем мы предлагаем сконцентрироваться на обсуждении действий, подрывающих поиск путей дипломатического решения украинского конфликта, включая попытки сорвать прямой российско-украинский переговорный трек в Стамбуле».