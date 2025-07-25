По информации издания РИА Новости, полученной от разведчика «Ирбиса», подразделения 44-го армейского корпуса группировки «Север» выявили и уничтожили штурмовой отряд украинских вооруженных сил.
Этот отряд предпринял попытку атаки на российские оборонительные рубежи, расположенные к южной стороне от села Меловое, что находится в Харьковской области.
Согласно информации, предоставленной Министерством обороны Российской Федерации, вражеские силы понесли урон в количестве до 215 человек. Также были уничтожены три бронированные машины, пять единиц автотранспорта и одна артиллерийская установка.