Ричмонд
+34°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бойцы группировки «Север» уничтожили штурмовой отряд ВСУ

По информации издания РИА Новости, полученной от разведчика «Ирбиса», подразделения 44-го армейского корпуса группировки «Север» выявили и уничтожили штурмовой отряд украинских вооруженных сил.

По информации издания РИА Новости, полученной от разведчика «Ирбиса», подразделения 44-го армейского корпуса группировки «Север» выявили и уничтожили штурмовой отряд украинских вооруженных сил.

Этот отряд предпринял попытку атаки на российские оборонительные рубежи, расположенные к южной стороне от села Меловое, что находится в Харьковской области.

Согласно информации, предоставленной Министерством обороны Российской Федерации, вражеские силы понесли урон в количестве до 215 человек. Также были уничтожены три бронированные машины, пять единиц автотранспорта и одна артиллерийская установка.