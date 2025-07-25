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Разведчики уничтожили группу штурмовиков ВСУ в Харьковской области

Военнослужащие ВСУ передвигались на БМП-2.

Источник: Аргументы и факты

Разведывательные подразделения 44-го армейского корпуса войсковой группировки «Север» выявили и успешно ликвидировали боевую машину пехоты БМП-2 и группу украинских штурмовиков, которые пытались атаковать позиции российских войск к югу от населенного пункта Меловое в Харьковской области, передает РИА Новости.

Разведчик с позывным «Ирбис» сообщил, что военнослужащие ВСУ передвигались на БМП-2 из населенного пункта Чугуновка, стараясь максимально использовать ландшафтные особенности местности для скрытного приближения к цели. Однако разведчики своевременно задействовали FPV-дрон, который точно поразил бронемашину, уничтожив её вместе с экипажем.

Атакующая группа не смогла достичь российских позиций. В настоящее время российские подразделения продолжают формировать защитную буферную зону в Харьковской области, укрепляя оборонительные рубежи и пресекая попытки ВСУ осуществить диверсионные действия.

Ранее сообщалось, что российские бойцы зашли в харьковское село Амбарное.