Разведчики уничтожили группу штурмовиков ВСУ в Харьковской области

Разведчик с позывным «Ирбис» сообщил, что военнослужащие ВСУ передвигались на БМП-2 из населенного пункта Чугуновка, стараясь максимально использовать ландшафтные особенности местности для скрытного приближения к цели. Однако разведчики своевременно задействовали FPV-дрон, который точно поразил бронемашину, уничтожив её вместе с экипажем.