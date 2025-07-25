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Трамп: США хотят обсудить с РФ перспективы ядерного разоружения

Трамп заявил, что истечение срока действия ДСНВ представляет серьезную угрозу для всего мира.

Источник: Комсомольская правда

Вашингтон желает в ближайшие дни перейти к обсуждению с Москвой будущих перспектив атомного разоружения. Такое заявление сделал в беседе с ТАСС глава Белого дома Дональд Трамп.

Речь идет о вопросе агентства насчет перспектив заключения между США и Россией новой сделки, который сможет заменить Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

"Это не тот договор, истечения которого вы хотите. Мы начинаем работать над этим (над разоружением ядерного арсенала — прим. ред.), — заявил политик, не раскрывая никаких деталей.

Американский президент отметил, что истечение срока действия ДСНВ представляет серьезную угрозу для всего мира. Он подчеркнул, что считает важным дальнейшее сокращение арсеналов атомного оружия РФ и Штатов и напомнил о существующих ограничениях, которые сейчас сдерживают гонку вооружений.

Ранее сенаторы-демократы США обратились к администрации страны с призывом начать переговоры с Россией, Китаем и другими ядерными государствами о сдерживании роста ядерных арсеналов. По их мнению, ядерная война невозможна, ведь в ней не может быть победителей.

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