Трамп: США хотят обсудить с РФ перспективы ядерного разоружения

Ранее сенаторы-демократы США обратились к администрации страны с призывом начать переговоры с Россией, Китаем и другими ядерными государствами о сдерживании роста ядерных арсеналов. По их мнению, ядерная война невозможна, ведь в ней не может быть победителей.