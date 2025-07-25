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Два жителя брянского села пострадали при атаке БПЛА

Об атаке дронов ВСУ на село Случевск Погарского района сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

Об атаке дронов ВСУ на село Случевск Погарского района сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

Дронами-камикадзе атаковано село Случевск — «к сожалению, ранены два мирных жителя», написал глава региона в своем телеграм-канале. Мужчина и женщина, как уточняется, доставлены в больницу — пострадавшим оказана медпомощь.

Богомаз пожелал им скорейшего выздоровления и призвал жителей области сохранять бдительность и осторожность.

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