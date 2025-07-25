Два жителя брянского села пострадали при атаке БПЛА

Об атаке дронов ВСУ на село Случевск Погарского района сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.
Дронами-камикадзе атаковано село Случевск — «к сожалению, ранены два мирных жителя», написал глава региона в своем телеграм-канале. Мужчина и женщина, как уточняется, доставлены в больницу — пострадавшим оказана медпомощь.
Богомаз пожелал им скорейшего выздоровления и призвал жителей области сохранять бдительность и осторожность.
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