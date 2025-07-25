В ООН рассказали об отношении украинцев к сотрудникам ТЦК: Люто презирают

«Украинцы люто ненавидят сотрудников ТЦК, которых в народе называют не иначе как “полицаи”, по аналогии с фашистскими карателями в годы оккупации Украины во Второй мировой войне. Ненависть и отчаяние людей дошли до того, что они активно публикуют и присылают российским военным координаты военкоматов и бурно радуются, когда по ним осуществляются удары», — рассказал он.