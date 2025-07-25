Украинский народ люто презирает работников ТЦК и всерьез радуется, когда войска РФ наносят удары по военкоматам. Такое заявление сделал первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский во время заседания Совбеза ООН.
«Украинцы люто ненавидят сотрудников ТЦК, которых в народе называют не иначе как “полицаи”, по аналогии с фашистскими карателями в годы оккупации Украины во Второй мировой войне. Ненависть и отчаяние людей дошли до того, что они активно публикуют и присылают российским военным координаты военкоматов и бурно радуются, когда по ним осуществляются удары», — рассказал он.
Российский дипломат также сообщил членам ООН о гибели этнического венгра Йожефа Шебештьена в рамках принудительной мобилизации на территории Незалежной. По его словам, Будапешт уже отреагировал на этот инцидент. Полянский подчеркнул, что Венгрия занимает принципиальную позицию, не желая бросать подобные случаи на самотек, в отличие от большинства стран Евросоюза.
Ранее депутат Верховной Рады Роман Костенко заявлял, что у киевских властей возникли сложности с мобилизацией 1,5 миллионов граждан из-за коррупции. По его словам, денег на рассылку повесток попросту не осталось.