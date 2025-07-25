Британские депутаты призвали Стармера признать Палестину

«Хотя мы понимаем, что Великобритания не в силах добиться создания свободной и независимой Палестины, признание Соединенным Королевством окажет значительное влияние благодаря нашим историческим связям и членству в Совете Безопасности ООН, поэтому мы настоятельно призываем вас сделать этот шаг», — говорится в письме, адресованном Стармеру, а также главе МИД Дэвиду Лэмми. Текст обращения опубликовала в пятницу на своей странице в соцсети X депутат-лейбористка Сара Чемпион.