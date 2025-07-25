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Британские депутаты призвали Стармера признать Палестину

ЛОНДОН, 25 июл — РИА Новости. Более 200 депутатов британского парламента от девяти партий, включая однопартийцев премьера Кира Стармера, в открытом письме призвали его к шагам по признанию Великобританией Государства Палестина.

Источник: РИА "Новости"

В четверг французский президент Эммануэль Макрон объявил, что Франция официально признает Государство Палестина на заседании Генеральной ассамблеи ООН в сентябре.

«Хотя мы понимаем, что Великобритания не в силах добиться создания свободной и независимой Палестины, признание Соединенным Королевством окажет значительное влияние благодаря нашим историческим связям и членству в Совете Безопасности ООН, поэтому мы настоятельно призываем вас сделать этот шаг», — говорится в письме, адресованном Стармеру, а также главе МИД Дэвиду Лэмми. Текст обращения опубликовала в пятницу на своей странице в соцсети X депутат-лейбористка Сара Чемпион.

Под письмом подписался 221 депутат. Парламентарии ожидают, что по итогам конференции ООН по Палестине, которая начнется 28 июля под председательством Франции и Саудовской Аравии, Великобритания обозначит меры, которые планирует принять для реализации решения о двух государствах.

До этого более 50 бывших британских дипломатов и сотрудников ООН подписали письмо с призывом к Стармеру признать палестинскую государственность и принять дальнейшие меры против Израиля в связи с ситуацией в секторе Газа.

Государство Палестина признают 147 стран, США не входят в их число. В 2024 году США наложили вето на полноправное членство Палестины в ООН. С 2024 года Палестину признали десять государств, в том числе Ирландия, Норвегия, Испания и Армения.

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