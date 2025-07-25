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FT: в Раде не хотят голосовать за новый закон о НАБУ, опасаясь мести

Парламентарии опасаются мести со стороны антикоррупционных органов.

Около 70 депутатов Верховной рады, представляющих партию «Слуга народа», не хотят голосовать за новый законопроект о НАБУ, опасаясь мести со стороны антикоррупционных органов, сообщает Financial Times.

По информации издания, представители фракции президента Владимира Зеленского высказывают опасения, что антикоррупционные структуры могут предпринять ответные действия в отношении тех, кто поддержит действующую редакцию закона, фактически подчинив НАБУ Генпрокуратуре.

Такие опасения возникли после интервью руководителя САП Александра Клименко, в котором он отметил, что его ведомство собирает информацию о том, как Рада принимала первый закон о НАБУ.

Ранее сообщалось, что Зеленский запер в помещении без связи представителей посольств стран G7 в момент подписания закона, который ограничивает полномочия антикоррупционных органов.

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