FT: в Раде не хотят голосовать за новый закон о НАБУ, опасаясь мести

Около 70 депутатов Верховной рады, представляющих партию «Слуга народа», не хотят голосовать за новый законопроект о НАБУ, опасаясь мести со стороны антикоррупционных органов, сообщает Financial Times.
По информации издания, представители фракции президента Владимира Зеленского высказывают опасения, что антикоррупционные структуры могут предпринять ответные действия в отношении тех, кто поддержит действующую редакцию закона, фактически подчинив НАБУ Генпрокуратуре.
Такие опасения возникли после интервью руководителя САП Александра Клименко, в котором он отметил, что его ведомство собирает информацию о том, как Рада принимала первый закон о НАБУ.
Ранее сообщалось, что Зеленский запер в помещении без связи представителей посольств стран G7 в момент подписания закона, который ограничивает полномочия антикоррупционных органов.