В ООН заявили об обеспокоенности ударами беспилотников по российским регионам

«Мы обеспокоены растущим числом сообщений о жертвах среди гражданского населения, которые, по имеющимся данным, стали результатом атак украинских беспилотников на территории РФ», — отметил он на заседании Совета Безопасности по Украине.
Тем не менее, по его словам, ООН «не в состоянии проверить» эти сведенья, в том числе и сообщения о жертвах среди мирных жителей. Он отметил, что Международное право запрещает атаки дронов против гражданских лиц и инфраструктуру, поэтому они должны быть немедленно прекращены.
Напомним, что в ночь на 24 июля Краснодарский край подвергся массированной атаке БПЛА, запущенных ВСУ. По словам местных жителей, это был один из самых интенсивных ударов за последнее время. В результате инцидента погибли два человека, ещё 13 пострадали. Власти продолжают ликвидацию последствий нападения. В Госдуме предупредили ВСУ об ответном ударе после атаки на Сочи.