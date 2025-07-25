США заявили о ликвидации на севере Сирии одного из главарей ИГ

25 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вооруженные силы США в ходе рейда на севере Сирии ликвидировали одного из главарей террористической группировки «Исламское государство» (ИГ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центральное командование ВС США (CENTCOM).
Как следует из заявления, операция была проведена в районе города Эль-Баб на севере Сирии. Отмечается, что в ходе рейда был ликвидирован «высокопоставленный лидер ИГ», а также два его сына, которые были связаны с группировкой. Как указывается в документе, все трое «представляли угрозу для США, сил коалиции, а также нового правительства Сирии».
Глава CENTCOM Майкл Курилла заявил, что командование продолжит «преследовать террористов ИГ, где бы они ни действовали».-0-