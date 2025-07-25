США заявили о ликвидации на севере Сирии одного из главарей ИГ

Как следует из заявления, операция была проведена в районе города Эль-Баб на севере Сирии. Отмечается, что в ходе рейда был ликвидирован «высокопоставленный лидер ИГ», а также два его сына, которые были связаны с группировкой. Как указывается в документе, все трое «представляли угрозу для США, сил коалиции, а также нового правительства Сирии».