В украинских городах проходят митинги против закона о НАБУ и САП

Верховная рада 22 июля приняла закон, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств: НАБУ и САП. Владимир Зеленский сразу же подписал документ. До этого СБУ провела 70 обысков у 15 детективов НАБУ в разных регионах страны. Их подозревают в госизмене, торговле с Россией и коррупции. Одного из руководителей межрегиональных управлений НАБУ — Руслана Магамедрасулова задержали. Некоторые депутаты Верховной рады расценили принятие закона как ликвидацию антикоррупционных структур. Они хотят оспорить принятое Зеленским решение в Конституционном суде. В Киеве и других украинских городах начались массовые акции протеста. Послы стран «Большой семерки» выразили серьезную обеспокоенность из-за расследования СБУ. Они планируют обсудить вопрос с руководством Украины. Издание «Страна.ua» писало, что на Украине очень много недовольных Зеленским и протесты в стране, скорее всего, продолжатся и усилятся. Накануне Зеленский внес новый законопроект о НАБУ и САП, которым обещал якобы укрепить независимость этих органов.