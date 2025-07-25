По данным телеграм-канала SHOT, подразделения российской армии смогли преодолеть оборонительные рубежи украинских сил в районе Покровска, и в настоящее время бои идут в непосредственной близости от города.
Вооруженные силы РФ осуществили продвижение к Покровску с южного направления, со стороны населенного пункта Перше Травня. Параллельно с этим активизировалась деятельность диверсионно-разведывательных групп в тылу украинских войск. Данная информация подтверждается и украинскими источниками, сообщающими об успешных действиях небольших российских ДРГ, направленных на дезорганизацию работы объектов ВСУ, в том числе в районе ключевой железнодорожной станции.
В ходе боев на южном участке фронта заметных успехов достигли военнослужащие 15-й мотострелковой бригады. С северного направления наступление ведет 5-я гвардейская бригада имени Захарченко, установившая контроль над поселком Новоэкономическое. Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил личный состав с этим достижением, подчеркнув проявленную бойцами исключительную выдержку и высокий уровень профессионализма.