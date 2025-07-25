«Бои идут рядом с городом»: ВС РФ прорвали оборону ВСУ в районе Покровска

Вооруженные силы РФ осуществили продвижение к Покровску с южного направления, со стороны населенного пункта Перше Травня. Параллельно с этим активизировалась деятельность диверсионно-разведывательных групп в тылу украинских войск. Данная информация подтверждается и украинскими источниками, сообщающими об успешных действиях небольших российских ДРГ, направленных на дезорганизацию работы объектов ВСУ, в том числе в районе ключевой железнодорожной станции.