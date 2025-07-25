Нардепу Безуглой плюнули в лицо во время акции протеста на Украине

Издание пишет, что Безуглая, несмотря на то что поддержала закон, ограничивающий полномочия Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры Украины, появилась на акции. Также отмечается, что на мероприятии чиновница стояла с плакатом, где было написано «в отставку главнокомандующего ВСУ Александра Сырского».