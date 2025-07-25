Нардепу Безуглой плюнули в лицо во время акции протеста на Украине

Во время недавней акции протеста, которая проходила на территории Украины, народному депутату Верховной рады Мариане Безуглой плюнули прямо в лицо. Об этом сообщает местное издание «Страна.ua», опубликовав в своих соцсетях кадры инцидента.
«В нардепа Безуглую плюнули во время вчерашней акции протеста, на которую она пришла», — указывается в посте.
Издание пишет, что Безуглая, несмотря на то что поддержала закон, ограничивающий полномочия Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры Украины, появилась на акции. Также отмечается, что на мероприятии чиновница стояла с плакатом, где было написано «в отставку главнокомандующего ВСУ Александра Сырского».
Прежде KP.RU писал, что 22 июля Верховная рада приняла решение ограничить права НАБУ и САП. Однако, спустя буквально пару дней, Владимир Зеленский утвердил новый закон, в котором предусматривается полная независимость антикоррупционных структур страны.