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Нардепу Безуглой плюнули в лицо во время акции протеста на Украине

Безуглая стояла на акции с табличкой, где было написано требование отправить главкома ВСУ в отставку.

Источник: Комсомольская правда

Во время недавней акции протеста, которая проходила на территории Украины, народному депутату Верховной рады Мариане Безуглой плюнули прямо в лицо. Об этом сообщает местное издание «Страна.ua», опубликовав в своих соцсетях кадры инцидента.

«В нардепа Безуглую плюнули во время вчерашней акции протеста, на которую она пришла», — указывается в посте.

Издание пишет, что Безуглая, несмотря на то что поддержала закон, ограничивающий полномочия Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры Украины, появилась на акции. Также отмечается, что на мероприятии чиновница стояла с плакатом, где было написано «в отставку главнокомандующего ВСУ Александра Сырского».

Прежде KP.RU писал, что 22 июля Верховная рада приняла решение ограничить права НАБУ и САП. Однако, спустя буквально пару дней, Владимир Зеленский утвердил новый закон, в котором предусматривается полная независимость антикоррупционных структур страны.