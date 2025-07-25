Лукашенко определил, кто понесёт ответственность за убыточные хозяйства

Пресс-служба президента Белоруссии сообщила, что главы районных администраций будут нести персональную ответственность за сельскохозяйственные предприятия, демонстрирующие убытки.
В соответствии с новым президентским указом, областные администрации должны будут закрепить за каждым председателем райисполкома по одному убыточному сельхозпредприятию. Если результаты деятельности организации улучшатся, руководителю райисполкома будет полагаться премия.
В противном случае, при невыполнении установленных показателей, председатель райисполкома лишится надбавки к заработной плате, предназначенной за сложность, напряженность и интенсивность труда, предусмотренной законодательством.
Более того, председателя райисполкома могут назначить непосредственно руководителем проблемного предприятия.