Ричмонд
+34°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лукашенко определил, кто понесёт ответственность за убыточные хозяйства

Пресс-служба президента Белоруссии сообщила, что главы районных администраций будут нести персональную ответственность за сельскохозяйственные предприятия, демонстрирующие убытки.

Пресс-служба президента Белоруссии сообщила, что главы районных администраций будут нести персональную ответственность за сельскохозяйственные предприятия, демонстрирующие убытки.

В соответствии с новым президентским указом, областные администрации должны будут закрепить за каждым председателем райисполкома по одному убыточному сельхозпредприятию. Если результаты деятельности организации улучшатся, руководителю райисполкома будет полагаться премия.

В противном случае, при невыполнении установленных показателей, председатель райисполкома лишится надбавки к заработной плате, предназначенной за сложность, напряженность и интенсивность труда, предусмотренной законодательством.

Более того, председателя райисполкома могут назначить непосредственно руководителем проблемного предприятия.