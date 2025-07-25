«Уже в 2027 году»: Премьер Польши назвал главное опасение НАТО

«Сегодня главнокомандующий сил НАТО и Европе и главнокомандующий американских сил в Европе генерал Алексис Гринкевич в беседе со мною подтвердил американские экспертизы… что Россия будет готова к конфронтации с Европой, а значит и с нами уже в 2027 году», — сказал Туск в разговоре с журналистами.
При этом пемьер Польши не предоставил никаких подтверждений заявлениям о том, что Москва планирует конфликт с НАТО.
Ранее сообщалось, что канцлер Германии Фридрих Мерц готовит свою страну к войне с Россией. Он также продемонстрировал готовность к принятию на себя руководящих функций в контексте противостояния между ЕС и Москвой.