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«Уже в 2027 году»: Премьер Польши назвал главное опасение НАТО

Премьер-министр Польши Дональд Туск назвал главный страх НАТО. По его словам, в альянсе обеспокоены тем, что Россия будет готова к конфронтации с Европой к 2027 году.

Источник: Life.ru

«Сегодня главнокомандующий сил НАТО и Европе и главнокомандующий американских сил в Европе генерал Алексис Гринкевич в беседе со мною подтвердил американские экспертизы… что Россия будет готова к конфронтации с Европой, а значит и с нами уже в 2027 году», — сказал Туск в разговоре с журналистами.

При этом пемьер Польши не предоставил никаких подтверждений заявлениям о том, что Москва планирует конфликт с НАТО.

Ранее сообщалось, что канцлер Германии Фридрих Мерц готовит свою страну к войне с Россией. Он также продемонстрировал готовность к принятию на себя руководящих функций в контексте противостояния между ЕС и Москвой.

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