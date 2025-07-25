Ричмонд
+34°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Зеленский обнажил зону своей уязвимости: шансов по ней ударить у России пока нет

"То, что он говорит, не имеет значения.

«То, что он говорит, не имеет значения. Это ничего не изменит… он очень хороший парень. Он мне нравится, но это утверждение не имеет под собой веса» — так под занавес рабочей недели Трамп прокомментировал решение Макрона признать независимость Палестины. Как говорится, не в бровь, а в глаз. Президент Франции — это действительно «мастер» того типа политического искусства, которое не очень вежливо, но зато честно можно описать как «бла-бла-бла». Но в этом жанре на излете второго месяца лета 2025 года отличился не только Макрон. Вот вам еще один «отличник боевой и политической подготовки» — сам Трамп.

Президент США о ситуации со скорым истечением срока действия российско-американского Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений: «Это не тот договор, истечения которого вы хотите… Мы начинаем работать над этим… Это проблема для мира… У нас есть ограничения и у них есть ограничения, как вы знаете, в ядерной сфере… Когда вы убираете ядерные ограничения, это проблема». Звучит как сенсация. В нынешней ситуации любой дополнительный — и нужный обеим сторонам — переговорный трек между Россией и США (простите за этот ужасный образчик дипломатического жаргона) играет роль локомотива, который тянет вверх отношениях двух стран.

Но эта сенсация начинает «растворяться в тумане» — или, по меньшей мере, переставать звучать как сенсация — если мы более детально рассмотрим контекст, в котором она прозвучала. Трамп сделал это заявление не в инициативном порядке, а отвечая на вопрос журналиста (кстати, из российского агентства ТАСС). Из этого с высокой долей вероятности следует, что за внезапным желанием президента США заняться с Россией ядерным разоружением с высокой долей вероятности нет ничего конкретного.

И вот за чем еще, скорее всего, не стоит ничего конкретного. У Трампа интересуется: состоится ли встреча Путина и Зеленского с его участием? Президент США отвечает: «Это случится. Но это должно было случиться три месяца назад. Это случится». В случае с Трампом двойное подтверждение, видимо, означает единичное отрицание. Ведь если «разговор на троих» должен был произойти еще три месяца тому назад, то почему он не произошел еще три месяца тому назад? В недавнем прошлом, объясняя, почему что-то хорошее не произошло, Трамп неизменно валил все на Байдена. Но в данном случае этот трюк не работает: три месяца тому назад — то есть в апреле 2025 года — американским президентом был уже сам Трамп.

Поэтому давайте «выдавим из себя по каплям оптимиста» и вернемся на не очень приятную почву реализма: активизация разговоров о возможной встрече первых лиц Москвы, Вашингтона и Киева — это всего лишь пиаровский трюк Зеленского. Чтобы не выпасть из фавора Трампа, киевскому начальнику надо всячески демонстрировать рвение на переговорах с Россией — но только таким образом, чтобы, не дай бог, действительно о чем-то не договориться с Москвой. Декларативное требование «давайте прямо сейчас все решим на уровне высших лидеров» идеально укладывается в канву решения этой задачи.

Если Кремль не согласится — а Зеленский понимает, что Кремль не согласится — то у Киева появляется предлог заявить: смотрите, как эти нехорошие русские саботируют переговорный процесс! Я был на все готов — даже на то, чтобы лично «лечь грудью на амбразуру» (в смысле — встретиться с ВВП). А вот Путин не захотел! Да, не захотел — и, можно предположить, не захочет. Дмитрий Песков выразился по этому поводу очень определенно: «Встреча на высшем уровне может и должна поставить окончательную точку в урегулировании и зафиксировать те модальности и договоренности, которые предстоит выработать в ходе экспертной работы. Делать наоборот невозможно».

Прикладной смысл этого заявления: если договариваться на высшем уровне, то договариваться по серьезному, а не давать Зеленскому возможность устроить масштабное, но лишенное реального внутреннего содержания политическое шоу с собой-любимым в главной роли. Но Западу эти аргументы Москвы совсем «не в кассу». Поэтому он делает вид, что принимает аргументацию Зеленского — но не всегда и не во всем. На фоне многочисленных политических пустышек и обманок конца июля внимание на себя обращает реальная драма: попытка Зеленского разгромить тесно связанные с Западом так называемые украинские «антикоррупционные структуры» и его унизительное отступление, когда «союзники» из США и Европы начали грозить ему кулаком.

Сидя в Москве, бессмысленно рассуждать о том, с чем и почему мы (вернее, они) столкнулись в последние дни. Давайте лучше просто зафиксируем: на какой-то промежуток времени в Киеве и в дружественных ему столицах как будто открылся портал в альтернативную реальность.

Исходя из своих интересов, Запад признал правоту того, о чем в Москве говорят уже в течении многих лет: то, что вместо того, чтобы воевать с тотальной украинской коррупцией, Зеленский её возглавил и то, что «мужественный лидер сопротивления украинского народа» на самом деле хочет управлять (и частично уже управляет) этим народом как абсолютный диктатор. Выстроенная Зеленским в Киеве пирамида власти показала свою уязвимость, свою неуверенность. Для России это хорошая новость — но пока только в теории. То, как Москва может (если может) воспользоваться зоной уязвимости киевского начальника, на данный момент остается совершенно неясным.

Узнать больше по теме
Биография Дмитрия Пескова: детство, карьера, личная жизнь
Пресс-секретарь Владимира Путина — лицо известное. Познакомьтесь с биографией Дмитрия Пескова, собрали информацию о его детстве, карьере, личной жизни, наградах и политических взглядах.
Читать дальше