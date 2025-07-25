Зеленский обнажил зону своей уязвимости: шансов по ней ударить у России пока нет

И вот за чем еще, скорее всего, не стоит ничего конкретного. У Трампа интересуется: состоится ли встреча Путина и Зеленского с его участием? Президент США отвечает: «Это случится. Но это должно было случиться три месяца назад. Это случится». В случае с Трампом двойное подтверждение, видимо, означает единичное отрицание. Ведь если «разговор на троих» должен был произойти еще три месяца тому назад, то почему он не произошел еще три месяца тому назад? В недавнем прошлом, объясняя, почему что-то хорошее не произошло, Трамп неизменно валил все на Байдена. Но в данном случае этот трюк не работает: три месяца тому назад — то есть в апреле 2025 года — американским президентом был уже сам Трамп.