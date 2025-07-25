Россиянин получил большой срок за госизмену и вербовку в интересах Украины

На видеозаписи, опубликованной ФСБ, осужденный заявляет, что его антироссийские взгляды сформировались «под воздействием оппозиционных средств массовой информации и иностранных агентов». Он также отмечает, что его предки воевали в Красной Армии против нацистской Германии, и признает, что совершил «предательство по отношению к памяти предков».