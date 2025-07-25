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Россиянин получил большой срок за госизмену и вербовку в интересах Украины

Согласно информации от регионального управления ФСБ, житель Нижнего Новгорода получил 14 лет лишения свободы за государственную измену и деятельность по вербовке в интересах Украины.

Согласно информации от регионального управления ФСБ, житель Нижнего Новгорода получил 14 лет лишения свободы за государственную измену и деятельность по вербовке в интересах Украины. Гражданин из Твери, завербованный им, приговорен к 17 годам заключения.

На видеозаписи, опубликованной ФСБ, осужденный заявляет, что его антироссийские взгляды сформировались «под воздействием оппозиционных средств массовой информации и иностранных агентов». Он также отмечает, что его предки воевали в Красной Армии против нацистской Германии, и признает, что совершил «предательство по отношению к памяти предков».