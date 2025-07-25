В депутата Рады плюнули на акции протеста в Киеве

Напомним, что 22 июля Зеленский подписал закон, который вызвал массовые протесты в Киеве и других крупных городах страны. Документ существенно ограничивает независимость НАБУ и САП. В связи с этим на территории Украины уже на протяжении нескольких дней идут митинги. Даже на Западе раскритиковали главу киевского режима, потребовав его отставки. Однако сегодня, 25 июля, Владимир Зеленский внёс в Раду законопроект, направленный на обеспечение независимости антикоррупционных органов — НАБУ и САП.