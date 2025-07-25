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Украинец плюнул в скандально известного депутата Рады во время митинга

В скандально известного депутата Верховной рады Марьяну Безуглую, которая посетила акцию протеста в Киеве, плюнул неизвестный мужчина.

В скандально известного депутата Верховной рады Марьяну Безуглую, которая посетила акцию протеста в Киеве, плюнул неизвестный мужчина. Об этом сообщает «Страна.ua» в пятницу в своем Telegram-канале.

Парламентарий ранее поддержала инициативу Владимира Зеленского об ограничении независимости антикоррупционных органов — Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), напомнили журналисты.

Отмечается, что мужчина плюнул в нардепа в момент, когда она общалась с другими участниками митинга, стоявшими вокруг нее.

Что произошло с решившимся на такие действия молодым человеком дальше, не сообщается.

Напомним, в Киеве и других городах Украины четвертый день подряд проходят акции против принятия закона об ограничении НАБУ и САП.

Ранее депутат Рады Артем Дмитрук анонсировал новую волну «майданов» в городах Украины.