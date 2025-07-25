Украинец плюнул в скандально известного депутата Рады во время митинга

В скандально известного депутата Верховной рады Марьяну Безуглую, которая посетила акцию протеста в Киеве, плюнул неизвестный мужчина. Об этом сообщает «Страна.ua» в пятницу в своем Telegram-канале.
Парламентарий ранее поддержала инициативу Владимира Зеленского об ограничении независимости антикоррупционных органов — Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), напомнили журналисты.
Отмечается, что мужчина плюнул в нардепа в момент, когда она общалась с другими участниками митинга, стоявшими вокруг нее.
Что произошло с решившимся на такие действия молодым человеком дальше, не сообщается.
Напомним, в Киеве и других городах Украины четвертый день подряд проходят акции против принятия закона об ограничении НАБУ и САП.
Ранее депутат Рады Артем Дмитрук анонсировал новую волну «майданов» в городах Украины.