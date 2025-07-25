Россия созывает Совбез ООН из-за срыва переговоров с Киевом: Запад уличили в безразличии к украинскому народу

Напомним, что 23 июля в Стамбуле прошел третий раунд переговоров между Россией и Украиной. Делегации обсуждали меморандумы о перемирии, но встреча длилась менее часа и не принесла значимых результатов. Переговоры проходили в два этапа: сначала главы делегаций Владимир Мединский и Рустем Умеров провели встречу один на один, затем к обсуждению присоединились остальные участники. Однако время встреч сокращается: первая беседа 16 мая длилась около двух часов, вторая 2 июня — чуть более часа, а третья — около 50 минут. Встреча Мединского и Умерова также стала короче: с двух часов в прошлый раз до чуть более часа.