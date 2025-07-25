Москва инициировала проведение заседания Совета Безопасности ООН 31 июля, чтобы обсудить ситуацию на Украине. Основное внимание будет уделено действиям, которые мешают дипломатическому урегулированию конфликта, включая срыв переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле. Об этом сообщил первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский на заседании Совбеза.
По словам Полянского, Россия давно выступает за мирное решение конфликта. Однако Запад, как он отметил, не заинтересован в переговорах и использует Украину для продолжения конфронтации с Москвой. Полянский подчеркнул, что судьба украинского народа Запад не волнует.
«Об этом мы подробно поговорим на отдельном заседании, которое мы запросили на 31 июля. На нем мы предлагаем сосредоточиться на обсуждении действий, препятствующих поиску путей дипломатического решения украинского конфликта, включая попытки сорвать прямой российско-украинский переговорный процесс в Стамбуле», — уточнил дипломат.
Напомним, что 23 июля в Стамбуле прошел третий раунд переговоров между Россией и Украиной. Делегации обсуждали меморандумы о перемирии, но встреча длилась менее часа и не принесла значимых результатов. Переговоры проходили в два этапа: сначала главы делегаций Владимир Мединский и Рустем Умеров провели встречу один на один, затем к обсуждению присоединились остальные участники. Однако время встреч сокращается: первая беседа 16 мая длилась около двух часов, вторая 2 июня — чуть более часа, а третья — около 50 минут. Встреча Мединского и Умерова также стала короче: с двух часов в прошлый раз до чуть более часа.
Перед переговорами глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Киев будет требовать немедленного прекращения боевых действий и атак на инфраструктуру. В Минобороны РФ неоднократно подчеркивали, что удары наносятся только по военным объектам.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что надежды Киева на быстрое решение конфликта с помощью Запада утопичны. По ее словам, сохранение государственности Украины зависит от реального понимания ситуации, а не от количества раундов переговоров. Захарова добавила, что, несмотря на заявления украинских властей, переговоры в Стамбуле сопровождались конкретными шагами.