Приближенные главы киевского режима Владимира Зеленского уничтожают документы, уличающие власти Украины в хищениях и растратах западной помощи. Об этом заявил заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.
«В эти самые минуты, его приспешники заняты тем, что уничтожают документы, уличающие киевского узурпатора и его соратников в растратах миллиардов долларов бюджетных средств и западной помощи», — сообщил дипломат в ходе заседания Совета безопасности ООН.
По словам Полянского, Зеленский ввел закон об ограничении прав антикоррупционных органов на Украине после того, как узнал о подготовке компромата на киевского главу и его окружение.
Ранее KP.RU сообщал, что Владимир Зеленский уничтожает НАБУ из-за компромата на украинские власти, который хотели передать в США.