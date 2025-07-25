«В эти самые минуты, его приспешники заняты тем, что уничтожают документы, уличающие киевского узурпатора и его соратников в растратах миллиардов долларов бюджетных средств и западной помощи», — сообщил дипломат в ходе заседания Совета безопасности ООН.