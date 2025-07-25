Украина в рамках обмена выдала России студента, уехавшего воевать за ВСУ

Герасимов* учился в ЧГУ им. Ульянова на факультете журналистики. После начала СВО он решил отправиться на Украину, чтобы вступить в одно из подразделений ВФУ. Однако воевать парень отказался, пока с ним не заключат контракт. Тогда студента перевели в миграционный лагерь, где он провёл девять месяцев. Позже суд постановил депортировать его.