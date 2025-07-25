Украина в рамках обмена выдала России студента, уехавшего воевать за ВСУ

Герасимов* учился в ЧГУ им. Ульянова на факультете журналистики. После начала СВО он решил отправиться на Украину, чтобы вступить в одно из подразделений ВФУ. Однако воевать парень отказался, пока с ним не заключат контракт. Тогда студента перевели в миграционный лагерь, где он провёл девять месяцев. Позже суд постановил депортировать его.
Имя Герасимова* появился в списке лиц, которые Киев передал в рамках обмена военнопленными. Как пишет ИА «Регнум», сейчас парень находится в СИЗО, а его отец грозится проклятиями.
«Если вам не нужны проблемы, то не трогайте моего сына. Я уничтожу вас всех черной магией. Я это умею», — говорит мужчина.
Знакомые парня описывают его как необщительного и замкнутого человека, увлекающегося идеями «независимой Чувашии». Герасимов* стал первым гражданином РФ, добровольно вступившим в ВСУ, которого Украина выдала в РФ.
* Включён в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.