Bloomberg сообщил о неожиданных подробностях разговора Трампа и Стармера

Агентство Bloomberg сообщает, что президент США Дональд Трамп в ходе общения с британским премьер-министром Киром Стармером, помимо обсуждения международной повестки, затрагивал вопросы, касающиеся его личных интересов и переживаний.
Трамп планирует посетить Шотландию с частным визитом в период с 25 по 29 июля. В рамках поездки президент США намерен осмотреть два своих гольф-клуба и провести торжественное открытие третьего.
Ожидается, что в ходе визита состоится неформальная встреча Трампа с премьер-министром Стармером. По данным агентства, в беседах с британским лидером американский президент выражал недовольство наличием ветряных электростанций, расположенных рядом с его гольф-полями.
Bloomberg отмечает, что для Стармера самым нежелательным событием визита Трампа могло бы стать предложение от американского президента сыграть в гольф перед камерами, поскольку британский премьер не увлекается данным видом спорта.
Накануне Трамп подтвердил вероятность проведения трехсторонних переговоров с президентом России Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским.