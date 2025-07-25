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Bloomberg сообщил о неожиданных подробностях разговора Трампа и Стармера

Трамп в беседах со Стармером обсуждал личные вопросы.

Источник: Аргументы и факты

Агентство Bloomberg сообщает, что президент США Дональд Трамп в ходе общения с британским премьер-министром Киром Стармером, помимо обсуждения международной повестки, затрагивал вопросы, касающиеся его личных интересов и переживаний.

Трамп планирует посетить Шотландию с частным визитом в период с 25 по 29 июля. В рамках поездки президент США намерен осмотреть два своих гольф-клуба и провести торжественное открытие третьего.

Ожидается, что в ходе визита состоится неформальная встреча Трампа с премьер-министром Стармером. По данным агентства, в беседах с британским лидером американский президент выражал недовольство наличием ветряных электростанций, расположенных рядом с его гольф-полями.

Bloomberg отмечает, что для Стармера самым нежелательным событием визита Трампа могло бы стать предложение от американского президента сыграть в гольф перед камерами, поскольку британский премьер не увлекается данным видом спорта.

Накануне Трамп подтвердил вероятность проведения трехсторонних переговоров с президентом России Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским.

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