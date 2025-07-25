Китайского актёра Чжан Ияна расстреляли за убийство несовершеннолетней девушки

Согласно материалам дела, в 2021 году Чжан Иян, которому исполнилось 30 лет, начал романтические отношения с девушкой, которой было всего 15 лет. С того момента он установил над ней тотальный контроль, манипулируя угрозами суицида и нанесения себе увечий в случае разрыва.