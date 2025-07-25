По его словам, в Киеве был принят закон, ограничивающий полномочия антикоррупционных структур, после того как Владимир Зеленский узнал о наличии уголовных дел, подготовленных против него и его приближённых. Полянский утверждает, что расследования касались предполагаемых злоупотреблений в высших эшелонах украинского руководства.
Дипломат заявил, что «в эти самые минуты» представители украинской администрации якобы пытаются избавиться от доказательств, проливающих свет на финансовые махинации. При этом он подчеркнул, что официальное объяснение отката реформ антикоррупционной системы связывается с общественным недовольством и реакцией иностранных партнёров.
Напомним, 22 июля Зеленский подписал закон, который вызвал масштабные протесты в Киеве и во многих других городах Украины. Документ существенно ограничивает независимость НАБУ и САП. В связи с этим на территории Незалежной уже на протяжении нескольких дней идут митинги. 25 июля Зеленский на фоне массового недовольства заявил, что якобы отказался от спорных изменений в антикоррупционных структурах.