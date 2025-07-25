Полянский: Окружение Зеленского уничтожает улики о растрате западной помощи

Напомним, 22 июля Зеленский подписал закон, который вызвал масштабные протесты в Киеве и во многих других городах Украины. Документ существенно ограничивает независимость НАБУ и САП. В связи с этим на территории Незалежной уже на протяжении нескольких дней идут митинги. 25 июля Зеленский на фоне массового недовольства заявил, что якобы отказался от спорных изменений в антикоррупционных структурах.