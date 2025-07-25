Трамп заявил, что имеет право помиловать сообщницу Эпштейна Максвелл

Напомним, Трамп в ходе первого президентского срока, когда шло судебное разбирательство по обвинениям против Максвелл, подтвердил, что был знаком с ней, пожелав ей «всего самого хорошего». Максвелл приговорили к 20 годам заключения в 2022 году, она отбывает наказание в федеральной тюрьме в Таллахасси.