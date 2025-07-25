Ричмонд
+34°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп заявил, что имеет право помиловать сообщницу Эпштейна Максвелл

Гислейн Максвелл приговорили к 20 годам заключения в 2022 году, она отбывает наказание в федеральной тюрьме в Таллахасси.

Источник: Аргументы и факты

Президент США Дональд Трамп заявил, что у него есть правопомиловать осужденную за торговлю несовершеннолетними сообщницу финансиста Джеффри Эпштейна Гислейн Максвелл, но он еще не думал об этом. Об этом пишет РИА Новости.

Напомним, Трамп в ходе первого президентского срока, когда шло судебное разбирательство по обвинениям против Максвелл, подтвердил, что был знаком с ней, пожелав ей «всего самого хорошего». Максвелл приговорили к 20 годам заключения в 2022 году, она отбывает наказание в федеральной тюрьме в Таллахасси.

«У меня есть право сделать это, но я об этом не думал», — заявил Трамп журналистам.

Ранее сообщалось, что дом посреди леса в Нью-Гэмпшире, принадлежащий Гислейн Максвелл, правой руке ныне покойного Джеффри Эпштейна, выставлен на продажу за 2,5 млн долларов. Жилье было изъято после ареста Максвелл в 2020 году. Агенты по продаже не хотели упоминать, с кем оно связано.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше