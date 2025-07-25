Трамп заявил, что имеет право помиловать сообщницу Эпштейна Максвелл

Президент США Дональд Трамп заявил, что у него есть правопомиловать осужденную за торговлю несовершеннолетними сообщницу финансиста Джеффри Эпштейна Гислейн Максвелл, но он еще не думал об этом. Об этом пишет РИА Новости.
Напомним, Трамп в ходе первого президентского срока, когда шло судебное разбирательство по обвинениям против Максвелл, подтвердил, что был знаком с ней, пожелав ей «всего самого хорошего». Максвелл приговорили к 20 годам заключения в 2022 году, она отбывает наказание в федеральной тюрьме в Таллахасси.
«У меня есть право сделать это, но я об этом не думал», — заявил Трамп журналистам.
Ранее сообщалось, что дом посреди леса в Нью-Гэмпшире, принадлежащий Гислейн Максвелл, правой руке ныне покойного Джеффри Эпштейна, выставлен на продажу за 2,5 млн долларов. Жилье было изъято после ареста Максвелл в 2020 году. Агенты по продаже не хотели упоминать, с кем оно связано.