Ричмонд
+34°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Полянский: в Киеве сейчас уничтожают документы о растрате западных денег

Зеленский узнал, что независимые от него ведомства заготовили компромат с уголовными делами на него и его соратников, отметил дипломат.

Источник: Аргументы и факты

Первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил на заседании Совбеза ООН по Украине, что окружение Владимира Зеленского в срочном порядке избавляется от документации, свидетельствующей о нецелевом расходовании западной финансовой помощи.

По информации дипломата, Зеленский, опасаясь расследований независимых антикоррупционных органов, подконтрольных не ему, и располагающих компрометирующими материалами в отношении его самого и ближайшего окружения, провел через свой ручной парламент закон о переподчинении антикоррупционных структур.

«Сейчас, в эти самые минуты, его приспешники заняты тем, что уничтожают документы, изобличающие коррупцию в высших эшелонах власти, уличающие киевского узурпатора и его соратников в растратах миллиардов долларов бюджетных средств и западной помощи», — сказал Полянский.

Зампостпреда подчеркнул, что, заполучив доступ к компрометирующим материалам, команда Зеленского формально отступила назад, мотивируя это негативной реакцией внутри страны и за рубежом.

Полянский также указал на то, что под прицелом администрации президента оказались структуры, созданные в своё время под давлением западных стран.

Ранее сообщалось, что лидер США Дональд Трамп заставит Зеленского принять условия России в случае растраты помощи.

Узнать больше по теме
ООН: история, миссия, структура и глобальные задачи объединения
Международная организация, которая объединяет почти все государства планеты. Раскрываем ключевые аспекты деятельности ООН, вспоминаем историю ее становления и анализируем степень влияния на мировую политику.
Читать дальше