Первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил на заседании Совбеза ООН по Украине, что окружение Владимира Зеленского в срочном порядке избавляется от документации, свидетельствующей о нецелевом расходовании западной финансовой помощи.
По информации дипломата, Зеленский, опасаясь расследований независимых антикоррупционных органов, подконтрольных не ему, и располагающих компрометирующими материалами в отношении его самого и ближайшего окружения, провел через свой ручной парламент закон о переподчинении антикоррупционных структур.
«Сейчас, в эти самые минуты, его приспешники заняты тем, что уничтожают документы, изобличающие коррупцию в высших эшелонах власти, уличающие киевского узурпатора и его соратников в растратах миллиардов долларов бюджетных средств и западной помощи», — сказал Полянский.
Зампостпреда подчеркнул, что, заполучив доступ к компрометирующим материалам, команда Зеленского формально отступила назад, мотивируя это негативной реакцией внутри страны и за рубежом.
Полянский также указал на то, что под прицелом администрации президента оказались структуры, созданные в своё время под давлением западных стран.
Ранее сообщалось, что лидер США Дональд Трамп заставит Зеленского принять условия России в случае растраты помощи.