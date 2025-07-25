Скончался музыкант из США Томми МакЛэйн

Широкую известность музыкант получил благодаря своей интерпретации композиции Sweet Dreams, написанной американским автором Доном Гибсоном. Его версия, выпущенная в 1966 году, достигла 15-й позиции в хит-параде Billboard. В 2007 году МакЛэйна включили в Зал славы музыки штата Луизиана.