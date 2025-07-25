В Раде заявили, что у Украины нет денег на возвращение беженцев

Украина считает важным возвращение эмигрировавших граждан, однако государство не располагает достаточными финансовыми ресурсами для стимулирования данного процесса.
Об этом заявил председатель комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в интервью изданию «Дело».
Он подчеркнул, что в текущих условиях невозможно предоставлять дополнительные «плюшки» для репатриантов, поскольку это может вызвать недовольство среди граждан, оставшихся в стране.
«У нас нет на это денег, давайте будем откровенными», — заявил Гетманцев.
Ранее сообщалось, что Польша массово депортирует обвиняемых в нарушении законов страны украинцев.