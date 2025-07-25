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В Раде заявили, что у Украины нет денег на возвращение беженцев

Льготы для репатриантов вызовут недовольство среди граждан, оставшихся в стране.

Источник: Аргументы и факты

Украина считает важным возвращение эмигрировавших граждан, однако государство не располагает достаточными финансовыми ресурсами для стимулирования данного процесса.

Об этом заявил председатель комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в интервью изданию «Дело».

Он подчеркнул, что в текущих условиях невозможно предоставлять дополнительные «плюшки» для репатриантов, поскольку это может вызвать недовольство среди граждан, оставшихся в стране.

«У нас нет на это денег, давайте будем откровенными», — заявил Гетманцев.

Ранее сообщалось, что Польша массово депортирует обвиняемых в нарушении законов страны украинцев.