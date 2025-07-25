Ричмонд
+33°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стало известно об уничтожении компроматов на Зеленского и его соратников в Киеве

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что в Киеве уничтожают компроматы на Владимира Зеленского и его соратников.

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что в Киеве уничтожают компроматы на Владимира Зеленского и его соратников. Об этом дипломат рассказал в ходе заседания Совбеза организации.

По словам Полянского, на приспешники Зеленского заняты уничтожением документов, доказывающих причастность действующей власти к растратам миллиардов долларов бюджетных средств и западной помощи.

Когда окружение Зеленского получило документы с разоблачающими их свидетельствами, оно решило «отыграть назад», якобы в ответ на негативную реакцию со стороны украинского народа и из-за рубежа, добавил зампред РФ при ООН.

Он также обратил внимание, что именно антикоррупционные органы, которые создавались когда-то «под нажимом Запада», оказались «под ударом» нового законопроекта.

Ранее сообщалось, что в скандально известного депутата Верховной рады Марьяну Безуглую, которая посетила акцию протеста в Киеве, плюнул неизвестный мужчина.

Узнать больше по теме
ООН: история, миссия, структура и глобальные задачи объединения
Международная организация, которая объединяет почти все государства планеты. Раскрываем ключевые аспекты деятельности ООН, вспоминаем историю ее становления и анализируем степень влияния на мировую политику.
Читать дальше