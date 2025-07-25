Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что в Киеве уничтожают компроматы на Владимира Зеленского и его соратников. Об этом дипломат рассказал в ходе заседания Совбеза организации.
По словам Полянского, на приспешники Зеленского заняты уничтожением документов, доказывающих причастность действующей власти к растратам миллиардов долларов бюджетных средств и западной помощи.
Когда окружение Зеленского получило документы с разоблачающими их свидетельствами, оно решило «отыграть назад», якобы в ответ на негативную реакцию со стороны украинского народа и из-за рубежа, добавил зампред РФ при ООН.
Он также обратил внимание, что именно антикоррупционные органы, которые создавались когда-то «под нажимом Запада», оказались «под ударом» нового законопроекта.
Ранее сообщалось, что в скандально известного депутата Верховной рады Марьяну Безуглую, которая посетила акцию протеста в Киеве, плюнул неизвестный мужчина.