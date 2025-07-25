Окружение Обамы объяснило обвинения Трампа отчаянием из-за Эпштейна

Издание поговорило с более чем десятком собеседников, которые работали в Белом доме при Обаме или сотрудничали с политиком во время предвыборных кампаний. Собеседники в основном не воспринимают всерьез угрозы главы Нацразведки США Талси Габбард, которая допустила, что Обаму могут привлечь к ответственности за госизмену и попытку государственного переворота, но в то же время допускают, что у них могут быть неожиданные последствия.