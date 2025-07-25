«Ганьба!» В украинских городах проходят митинги против закона Зеленского

Протесты во Львове, Киеве и Днепре. Видео © Telegram / Киев ИНФО / Захiд Головне / Киев 24 News.
Отмечается, что протестующие в Днепре скандировали лозунги, которые касались не только антикоррупционных ведомств, но и Вооружённых сил Украины. Аналогичные протесты начались и во Львове.
Напомним, 22 июля Владимиром Зеленским был подписан закон, лишающий антикоррупционные организации независимости. В результате чего во многих городах Украины возникли масштабные протесты. 25 июля Зеленский на фоне массового недовольства заявил, что якобы отказался от спорных изменений в антикоррупционных структурах.