Пошлины против Бразилии заставят Трампа ввести режим ЧП в США

Со своей стороны, Лула да Силва призвал американскую администрацию не вмешиваться во внутренние дела страны и подписал распоряжение об ответных мерах. Он подчеркнул, что объёмы торговли с США не являются критически важными для бразильской экономики, выразив уверенность в возможности переориентировать экспортные потоки на другие рынки. Согласно статистике Министерства развития, промышленности и торговли, в прошлом году экспорт в США достиг 40,4 миллиарда долларов, что соответствует 1,7% ВВП Бразилии.