Эксперты объяснили, почему Обаму невозможно привлечь к ответственности

Оба эксперта сошлись во мнении о том, что данная тема очень политизирована. В частности, Тарасов выразил уверенность в том, что предположение о влиянии России на выборы в 2016 году было изначально ложным. Сиверт, в свою очередь, отметил, что большинство американских СМИ, традиционно поддерживающих демократов, сознательно разыгрывали эту фальшивую карту.