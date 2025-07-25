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На Украине обновили состав заместителей министра обороны

Правительство Украины в пятницу, 25 июля, обновило состав заместителей главы министерства обороны, которым ранее был назначен экс-премьер Денис Шмыгаль.

Правительство Украины в пятницу, 25 июля, обновило состав заместителей главы министерства обороны, которым ранее был назначен экс-премьер Денис Шмыгаль. Об этом в своем телеграм-канале сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Так, первым замом министра вновь стал генерал-лейтенант Иван Гаврилюк. Сергей Боев тоже сохранил пост замминистра, но утратил статус первого. Осталась на своем посту и Анна Гвоздяр.

Новыми заместителям главы украинского Минобороны стали полковник Владимир Заверуха, майор Юрий Мироненко и Оксана Ферчук.

При этом Валерий Чуркин и Екатерина Черногоренко покинули посты замминистра обороны.

Ранее главком ВСУ Александр Сырский заявил, что у украинской армии имеются силы для «разгрома наступательных группировок армии России».