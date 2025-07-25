На Украине обновили состав заместителей министра обороны

Правительство Украины в пятницу, 25 июля, обновило состав заместителей главы министерства обороны, которым ранее был назначен экс-премьер Денис Шмыгаль. Об этом в своем телеграм-канале сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.