Руководитель НАБУ сообщил об угрозах в связи с профессиональной деятельностью

Глава Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Семен Кривонос заявил о системном давлении на антикоррупционные органы страны. В интервью Reuters он сообщил о многочисленных угрозах в свой адрес и прогнозировал усиление информационной кампании против ведомства.