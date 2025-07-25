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Руководитель НАБУ сообщил об угрозах в связи с профессиональной деятельностью

Глава Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Семен Кривонос заявил о системном давлении на антикоррупционные органы страны.

Глава Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Семен Кривонос заявил о системном давлении на антикоррупционные органы страны. В интервью Reuters он сообщил о многочисленных угрозах в свой адрес и прогнозировал усиление информационной кампании против ведомства.

Кривонос отметил, что все объединились вокруг идеи ликвидации независимости НАБУ. Он призвал политические круги прекратить рассматривать антикоррупционные структуры как противников, подчеркнув их ключевую роль в государственной системе.

«Все, кто обижен на НАБУ и САП, будут продвигать этот посыл», — заявил Кривонос.

Ранее стало известно об уничтожении компроматов на Зеленского и его соратников в Киеве.