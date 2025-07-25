Глава Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Семен Кривонос заявил о системном давлении на антикоррупционные органы страны. В интервью Reuters он сообщил о многочисленных угрозах в свой адрес и прогнозировал усиление информационной кампании против ведомства.
Кривонос отметил, что все объединились вокруг идеи ликвидации независимости НАБУ. Он призвал политические круги прекратить рассматривать антикоррупционные структуры как противников, подчеркнув их ключевую роль в государственной системе.
«Все, кто обижен на НАБУ и САП, будут продвигать этот посыл», — заявил Кривонос.
Ранее стало известно об уничтожении компроматов на Зеленского и его соратников в Киеве.