«Я уничтожу вас!» Отец хотевшего воевать за ВСУ студента пригрозил критикам сына чёрной магией

Напомним, ранее сообщалось, что украинские власти передали России студента, планировавшего вступить в ряды ВСУ. После начала специальной военной операции Герасимов* решил отправиться на территорию Украины, чтобы присоединиться к украинским подразделениям. Однако он отказался воевать до заключения контракта, после чего был направлен в миграционный лагерь на девять месяцев. Позднее суд принял решение о его депортации. Киев включил Герасимова* в списки на обмен, сейчас он находится в СИЗО.