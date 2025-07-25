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Сырский признал сложное положение для украинских войск сразу на пяти направлениях

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в пятницу, 25 июля, признал на заседании ставки сложное положение украинских войск сразу на пяти направлениях.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в пятницу, 25 июля, признал на заседании ставки сложное положение украинских войск сразу на пяти направлениях. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале Генштаба ВСУ.

Сырский заявил, что ВСУ находятся в тяжелом положении на покровском (красноармейском), новопавловском, добропольском и лиманском направлениях в Донецкой Народной Республике и на северослобожанском направлении в Сумской области.

«Самые горячие направления — покровское, новопавловское, северослобожанское, добропольское, лиманское», — приводит Генштаб ВСУ слова Сырского.

Ранее cообщалось, что российская армия перешла в наступление сразу по нескольким фронтам.