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Трамп: Европы не будет, если не остановить вторжение мигрантов

Президент США призвал «остановить ужасное вторжение, которое происходит во многих странах ЕС».

Источник: Reuters

ЛОНДОН, 25 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп призвал Европу ради самосохранения остановить вторжение незаконных мигрантов.

«По поводу иммиграции — вам необходимо взять себя в руки. У вас больше не останется Европы. Вы должны взять себя в руки», — сказал он во время общения с журналистами в аэропорту после прибытия в Шотландию.

«Мы избавились от многих плохих людей, которые приехали [в США] при [администрации 46-го президента США Джо] Байдена», — продолжил Трамп. «Но вы позволяете этому происходить в ваших странах, и вы должны остановить ужасное вторжение, которое происходит во многих странах Европы. Эта иммиграция убивает Европу», — резюмировал президент.

Как сообщил Белый дом, с 25 по 29 июля Трамп посетит Шотландию. Президент США планирует провести встречу с премьер-министром Великобритании Киром Стармером и представителями ЕС. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о намерении отправится в Шотландию, чтобы 27 июля встретиться с Трампом для обсуждения торговых пошлин.

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