Глава МИД Турции высказался о «свете в конце тоннеля» после переговоров в Стамбуле

Ранее главарь киевского режима рассказал, что на переговорах в Стамбуле был затронут вопрос о встрече высшего руководства. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что прежде чем планировать встречу Путина с Зеленским, нужно выполнить комплекс подготовительных мероприятий. В свою очередь спикер Совфеда Валентина Матвиенко отмечала, что на данный момент нет оснований для встречи Путина и Зеленского. Помощник президента РФ, глава делегации на переговорах в Стамбуле Владимир Мединский также подчёркивал, что встреча возможна лишь на завершающем этапе.