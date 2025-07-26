Новости СВО. Освобождено Александро-Калиново, ВС РФ приближаются к Запорожью, странные отношения Зеленского и Ермака, 26 июля

Военный корреспондент Александр Коц утверждает, что российские войска подошли к Степногорску. После освобождения из этого населённого пункта можно будет с помощью артиллерии и FPV-дронов ликвидировать вэсэушников, находящихся в Запорожье. Кроме того, отсюда можно будет вести наступление на Орехов. Такой манёвр позволит выйти в тыл подразделений ВСУ.