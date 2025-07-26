В Харькове вечером в пятницу прогремело уже пять взрывов

«В городе прогремел взрыв», — написал он.
Также украинские СМИ передают о взрывах в Днепропетровске (украинское название — Днепр).
Ранее украинские СМИ сообщали о четырёх взрывах в Харькове. В настоящее время воздушная тревога объявлена в Днепропетровской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях.
Ранее сообщалось о первом применении ВС РФ в Харькове универсального межвидового планирующего боеприпаса УМПБ-5. Харьковская областная прокуратура утверждает, что два высокоточных УМПБ-5 были запущены с фронтового бомбардировщика Су-34. Дальность пуска данного боеприпаса, по предварительным данным, составила около 100 километров.