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В Харькове вечером в пятницу прогремело уже пять взрывов

Пятый за сегодняшний вечер взрыв зафиксирован в Харькове. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.

Источник: Life.ru

«В городе прогремел взрыв», — написал он.

Также украинские СМИ передают о взрывах в Днепропетровске (украинское название — Днепр).

Ранее украинские СМИ сообщали о четырёх взрывах в Харькове. В настоящее время воздушная тревога объявлена в Днепропетровской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях.

Ранее сообщалось о первом применении ВС РФ в Харькове универсального межвидового планирующего боеприпаса УМПБ-5. Харьковская областная прокуратура утверждает, что два высокоточных УМПБ-5 были запущены с фронтового бомбардировщика Су-34. Дальность пуска данного боеприпаса, по предварительным данным, составила около 100 километров.