Камбоджа в ходе заседания Совбеза ООН призвала Таиланд к прекращению огня

В Совбезе ООН проходит закрытое заседание по ситуации, связанной с эскалацией конфликта между Таиландом и Камбоджей. В ходе заседания Пномпень призвал Бангкок к прекращению огня, заявил постоянный представитель Камбоджи при ООН Кео Чхеа.