Камбоджа в ходе заседания Совбеза ООН призвала Таиланд к прекращению огня

В Совбезе ООН проходит закрытое заседание по ситуации, связанной с эскалацией конфликта между Таиландом и Камбоджей. В ходе заседания Пномпень призвал Бангкок к прекращению огня, заявил постоянный представитель Камбоджи при ООН Кео Чхеа.
В свою очередь члены Совета Безопасности призвали обе стороны конфликта к сдержанности.
Ситуация на таиландско-камбоджийской границе обострилась утром в четверг, 24 июля. Бои продолжились и утром в пятницу. Вооруженные силы Таиланда обвинили Камбоджу в применении «Градов» по гражданским целям.
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