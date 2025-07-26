Глава МККК резко раскритиковала действия Израиля в Газе

«То, что происходит в Газе, не имеет оправдания. Страдание людей и унижение человеческого достоинства давно перешли все допустимые нормы — как правовые, так и моральные», — приводит ее слова пресс-служба организации. По оценке Сполярич, мирное население Газы «безжалостно убивают во время боевых действий и при попытках добыть продовольствие». Она призвала мировое сообщество немедленно положить конец этой трагедии.