Глава МККК резко раскритиковала действия Израиля в Газе

26 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Международного комитета Красного Креста (МККК) Мирьяна Сполярич резко высказалась в отношении последствий действий Израиля в секторе Газа. Об этом сообщает ТАСС.
«То, что происходит в Газе, не имеет оправдания. Страдание людей и унижение человеческого достоинства давно перешли все допустимые нормы — как правовые, так и моральные», — приводит ее слова пресс-служба организации. По оценке Сполярич, мирное население Газы «безжалостно убивают во время боевых действий и при попытках добыть продовольствие». Она призвала мировое сообщество немедленно положить конец этой трагедии.
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«Любые политические колебания, любая попытка оправдать ужасы, творимые на глазах всего мира, будут навсегда осуждены как коллективная неспособность сохранить человечность в условиях войны», — добавила глава МККК. -0-