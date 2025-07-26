СМИ: Трамп вряд ли решится на пошлины против покупателей российской нефти

Фернандо Феррейра, руководитель отдела оценки геополитических рисков консалтинговой компании Rapidan Energy Group, назвал вторичные пошлины чрезмерно жестким инструментом. Он предупредил, что подобные действия могут вывести с мирового рынка около 4,5 млн баррелей нефти в день и разрушить торговые связи США с другими странами. Это, в свою очередь, способно вызвать резкий скачок цен на нефть и обвал мировой экономики.