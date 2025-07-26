СМИ: Трамп вряд ли решится на пошлины против покупателей российской нефти

Эксперты, опрошенные Reuters, считают маловероятным, что президент США Дональд Трамп выполнит свою угрозу ввести пошлины для покупателей российской нефти в случае отсутствия договоренностей по Украине. По их мнению, такие меры могут оказаться слишком радикальными и спровоцировать серьезные экономические потрясения.
Фернандо Феррейра, руководитель отдела оценки геополитических рисков консалтинговой компании Rapidan Energy Group, назвал вторичные пошлины чрезмерно жестким инструментом. Он предупредил, что подобные действия могут вывести с мирового рынка около 4,5 млн баррелей нефти в день и разрушить торговые связи США с другими странами. Это, в свою очередь, способно вызвать резкий скачок цен на нефть и обвал мировой экономики.
Аналогичную точку зрения высказал Клэй Сигл. Он отметил, что предложенные Трампом пошлины могут нарушить глобальные поставки топлива и привести к росту цен. По словам эксперта, Трамп, скорее всего, не захочет такого развития событий, поскольку стремится избежать резкого подорожания нефти. Кроме того, многие торговые партнеры США и участники рынка воспринимают подобные угрозы как политическую риторику.
В материале также обращается внимание на то, что аналогичные предупреждения в адрес Венесуэлы не привели к реальным действиям. Китай, например, продолжает закупать венесуэльскую нефть, несмотря на прежние заявления Вашингтона.
Ранее сообщалось, что Россия обвинила страны Запада в потворстве властям Украины.