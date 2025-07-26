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Камбоджа отвергла обвинения в нападении на Таиланд и призвала к миру

Представитель страны при ООН Кео Чхеа рассчитывает, что члены Совета Безопасности помогут добиться урегулирования ситуации дипломатическим путем.

Источник: AP 2024

ООН, 26 июля. /ТАСС/. Камбоджа отвергает обвинения в нападении на соседний Таиланд и призывает к немедленному и безоговорочному прекращению огня. Об этом заявил в пятницу постоянный представитель Камбоджи при ООН Кео Чхеа.

«Как они могут обвинять нас, маленькую нацию с в три раза меньшей армией и без полностью оснащенных ВВС, в нападении на такого большого соседа, как Таиланд? Мы этого не делаем», — сказал дипломат.

По его словам, Камбоджа требует «немедленного и безоговорочного прекращения огня» и призывает к «мирному разрешению споров». Пномпень рассчитывает, что члены Совета Безопасности ООН призовут к максимальной сдержанности и урегулированию ситуации дипломатическим путем, добавил постпред.

Вооруженные столкновения произошли вдоль камбоджийско-таиландской границы утром 24 июля недалеко от спорной пограничной зоны в провинции Оддар-Миенчей. Посольство России в Таиланде рекомендовало российским туристам воздерживаться от посещения приграничных с Камбоджей районов.

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