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Трамп предрек Европе гибель из-за одной важной проблемы

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп призвал страны Европы остановить иммиграции.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп призвал страны Европы остановить иммиграции. Такое заявление лидер США сделал во время общения с журналистами Шотландии, куда он прибыл с частным визитом.

«Надо остановить иммиграцию, иначе Европы не останется», — заявил Трамп в аэропорту.

Трамп также указал, что сейчас иммиграция уже «убивает Европу».

Ранее стало известно, сколько американцев верят Трампу.

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