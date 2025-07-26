Трамп предрек Европе гибель из-за одной важной проблемы

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп призвал страны Европы остановить иммиграции. Такое заявление лидер США сделал во время общения с журналистами Шотландии, куда он прибыл с частным визитом.
«Надо остановить иммиграцию, иначе Европы не останется», — заявил Трамп в аэропорту.
Трамп также указал, что сейчас иммиграция уже «убивает Европу».
Ранее стало известно, сколько американцев верят Трампу.
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