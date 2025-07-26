Имидж Зеленского обрушился на фоне протестов против скандального закона о коррупции

Ранее Верховная рада одобрила законопроект, ставящий под вопрос независимость НАБУ и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП), который был подписан Зеленским. Этот шаг вызвал протесты в ряде украинских городов, а часть парламентариев расценила его как попытку ликвидировать антикоррупционные структуры. Впоследствии Зеленский внёс новый законопроект, который, по его словам, должен укрепить независимость этих органов.