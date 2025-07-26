Имидж Зеленского обрушился на фоне протестов против скандального закона о коррупции

«Протесты против закона прокатились по стране. Он правильно сделал, что прислушался — и отступил. Но ущерб, нанесенный его имиджу на Украине — и за рубежом — теперь, возможно, необратим», — говорится в материале издания.
Автор статьи полагает, что Зеленский, возможно, переоценил свои позиции и не ожидал такой острой реакции общества на свои действия.
Ранее Верховная рада одобрила законопроект, ставящий под вопрос независимость НАБУ и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП), который был подписан Зеленским. Этот шаг вызвал протесты в ряде украинских городов, а часть парламентариев расценила его как попытку ликвидировать антикоррупционные структуры. Впоследствии Зеленский внёс новый законопроект, который, по его словам, должен укрепить независимость этих органов.
Ранее сообщалось, что в Киеве, Днепре и Львове прошли митинги против закона, ограничивающего деятельность Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Протестующие выражали своё недовольство действиями властей, скандируя лозунги как в поддержку антикоррупционных ведомств, так и касающиеся Вооружённых сил Украины. Аналогичные акции протеста прошли и в других украинских городах.