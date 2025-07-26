Ричмонд
+35°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Демократы призвали Трампа усилить давление на Нетаньяху

Группа сенаторов-демократов США обратилась к администрации президента Дональда Трампа с призывом усилить давление на премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху для достижения перемирия в секторе Газа.

Группа сенаторов-демократов США обратилась к администрации президента Дональда Трампа с призывом усилить давление на премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху для достижения перемирия в секторе Газа.

В совместном заявлении политики, включая Джека Рида, Дика Дурбина, Джинн Шейхин, Марка Уорнера, Криса Кунса и Брайана Шаца, потребовали от Белого дома использовать все дипломатические рычаги для скорейшего освобождения заложников и прекращения боевых действий.

Кроме того, сенаторы предложили увеличить объем гуманитарной помощи в регионе и передать ее распределение под международный контроль, реформировав или закрыв существующий гуманитарный фонд Газы. По их мнению, координацию помощи должны взять на себя проверенные структуры ООН.

Отдельно политики призвали администрацию Трампа убедить израильское правительство разработать план послевоенного урегулирования. В их предложения входят отказ Израиля от аннексии Западного берега, усиление реформированной Палестинской администрации, а также участие региональных партнеров в восстановлении Газы при условии, что ХАМАС не сохранит власть в анклаве.

Ранее сообщалось, что Трамп вряд ли решится на пошлины против покупателей российской нефти.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше