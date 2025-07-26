Демократы призвали Трампа усилить давление на Нетаньяху

Группа сенаторов-демократов США обратилась к администрации президента Дональда Трампа с призывом усилить давление на премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху для достижения перемирия в секторе Газа.
В совместном заявлении политики, включая Джека Рида, Дика Дурбина, Джинн Шейхин, Марка Уорнера, Криса Кунса и Брайана Шаца, потребовали от Белого дома использовать все дипломатические рычаги для скорейшего освобождения заложников и прекращения боевых действий.
Кроме того, сенаторы предложили увеличить объем гуманитарной помощи в регионе и передать ее распределение под международный контроль, реформировав или закрыв существующий гуманитарный фонд Газы. По их мнению, координацию помощи должны взять на себя проверенные структуры ООН.
Отдельно политики призвали администрацию Трампа убедить израильское правительство разработать план послевоенного урегулирования. В их предложения входят отказ Израиля от аннексии Западного берега, усиление реформированной Палестинской администрации, а также участие региональных партнеров в восстановлении Газы при условии, что ХАМАС не сохранит власть в анклаве.
Ранее сообщалось, что Трамп вряд ли решится на пошлины против покупателей российской нефти.