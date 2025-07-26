Демократы призвали Трампа усилить давление на Нетаньяху

Кроме того, сенаторы предложили увеличить объем гуманитарной помощи в регионе и передать ее распределение под международный контроль, реформировав или закрыв существующий гуманитарный фонд Газы. По их мнению, координацию помощи должны взять на себя проверенные структуры ООН.