Хуситы заявили об ударах по четырем объектам в Израиле ракетой и беспилотниками

«Ракетные войска провели уникальную военную операцию, в ходе которой атаковали чувствительную цель сионистского противника в оккупированном районе Беэр-Шева с применением гиперзвуковой баллистической ракеты типа “Палестина-2”, — сказал Сариа в эфире подконтрольного мятежникам телеканала Al Masirah. По его словам, повстанцы также атаковали “важные цели” в израильских городах Эйлат, Ашкелон и Хадера с помощью трех беспилотников. Все операции, согласно утверждению Сарии, “достигли своих целей”.-0-