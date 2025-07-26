Хуситы заявили об ударах по четырем объектам в Израиле ракетой и беспилотниками

26 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вооруженные силы, сформированные хуситами из йеменского движения «Ансар Аллах», совершили удары по четырем целям в Израиле с использованием ракеты и трех беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление военного представителя движения Яхьи Сариа.
«Ракетные войска провели уникальную военную операцию, в ходе которой атаковали чувствительную цель сионистского противника в оккупированном районе Беэр-Шева с применением гиперзвуковой баллистической ракеты типа “Палестина-2”, — сказал Сариа в эфире подконтрольного мятежникам телеканала Al Masirah. По его словам, повстанцы также атаковали “важные цели” в израильских городах Эйлат, Ашкелон и Хадера с помощью трех беспилотников. Все операции, согласно утверждению Сарии, “достигли своих целей”.-0-